ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявлено обвинение в госизмене. Об этом 23 января сообщило ТАСС.
«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено следователями ФСБ. Скворцов был арестован в ноябре 2023 года, он содержится в СИЗО «Лефортово».
Ранее, 19 января, агента украинской разведки задержали в Хабаровске за планирование убийства российских военных и передачу Киеву данных об используемых российскими солдатами радиочастотах. Возбуждено уголовное дело о госизмене.