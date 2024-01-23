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ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову

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Фото: соцсети
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Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявлено обвинение в госизмене. Об этом 23 января сообщило ТАСС.

«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено следователями ФСБ. Скворцов был арестован в ноябре 2023 года, он содержится в СИЗО «Лефортово».

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Ранее, 19 января, агента украинской разведки задержали в Хабаровске за планирование убийства российских военных и передачу Киеву данных об используемых российскими солдатами радиочастотах. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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