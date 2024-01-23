Владельцы евробондов Белоруссии уведомили Минск о дефолте
Группа российских инвесторов направила уведомление о дефолте Белоруссии по выпускам еврооблигаций. Об этом 23 января сообщил РБК.
По информации издания, восемь физических лиц и пять компаний заявили главе минфина Белоруссии Юрию Селиверстову о дефолте по пяти выпускам на сумму $178 млн. Совокупная стоимость бондов составляет $3,25 млрд.
«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — говорится в уведомлении инвесторов.
Заявители рассматривают возможность обратиться в Лондонский международный третейский суд с иском о взыскании выплат.
Ранее, 15 ноября, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям», что рейтинговое агентство АКРА отзывает незапрошенные кредитные рейтинги Белоруссии по неаналитическим причинам. По его словам, АКРА должно было присвоить технический дефолт по еврооблигациям республики, но в итоге только перестанет их рейтинговать. Кабаков указал, что российские инвесторы не получают купоны по еврооблигациям с лета 2022 года. Министерство финансов Белоруссии предложило несколько вариантов погашения долга, но только в белорусских рублях и в белорусской финансовой инфраструктуре.