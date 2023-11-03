Бонд помощи: срок владения замещающими облигациями предложили увеличить

Срок владения замещающими облигациями предложили засчитывать с момента выпуска евробонда, который был обменян на новую ценную бумагу. Письмо с такой инициативой направила в Госдуму Ассоциация владельцев облигаций. Этот подход позволит инвесторам получить налоговые вычеты за длительное владение евробондами, приобретенными еще до блокировки российских активов за рубежом. Участники рынка отметили, что инициатива повысит интерес компаний к замене своих еврооблигаций. Вероятность ее одобрения высока: это уравняет в правах инвесторов, считают эксперты.

Как могут восстановить льготы по еврооблигациям

С предложением рассчитывать срок владения замещающими облигациями с момента выпуска изначального евробонда, а не с момента его замены Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась в комитеты Госдумы РФ по бюджету и налогам, а также по финансовому рынку (письмо есть у «Известий»). Благодаря этому инвесторы смогут в полном объеме получить полагающиеся им налоговые вычеты, которые зависят от срока нахождения бумаги в собственности.

Сейчас в РФ действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) ценными бумагами. Спустя минимум три года прибыль от их продажи не будет облагаться налогами. Величина предельного размера вычета — количество лет владения ценной бумагой, умноженное на 3 млн рублей (то есть минимум 9 млн рублей).

Однако когда евробонд обменивается на замещающую облигацию, срок владения ею обновляется. Например, если инвестор приобрел бумагу пять лет назад, а обменял ее на замещающую в прошлом году, то засчитываться будет лишь один год. Величина налогового вычета будет меньше.

Справка «Известий» Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, выпущенные в валюте, которая считается иностранной для эмитента. Замещающими облигациями называют купоны российских фирм, выпущенные ими взамен своих же евробондов. Это необходимо для выполнения обязательств участников рынка перед инвесторами, поскольку после блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) за рубежом из-за санкций они лишились возможности выплачивать купонный доход по своим еврооблигациям.

Возможность эмиссии замещающих бондов у российских компаний появилась 5 июля 2022 года после публикации соответствующего указа президента РФ № 430. Если компания замещает свои евробонды, владельцам об этом приходит оповещение: они могут подать поручение на обмен в назначенные сроки или отказаться. В первом случае доход будет поступать в рублях на российские счета. Во втором — в иностранной валюте на заблокированные счета НРД.

С июля 2022-го на Мосбирже произошло 32 выпуска нового типа ценных бумаг, из которых большинство номинировано в долларах США. По данным «БКС Мир Инвестиций», еврооблигации заменили девять компаний. Среди них «Газпром Капитал», «Лукойл», «Совкомфлот». «Известия» направили запросы в упомянутые компании. В мае 2023-го президент подписал указ, согласно которому российские компании, выпускавшие евробонды до санкций, должны заменить их до конца года.

Предложение АВО не прецедент — такой же принцип был применен по отношению к депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов, которые обращались за рубежом, уточнили в организации. Летом 2023 года их переконвертировали обратно в акции и вернули на российский рынок. Инвесторы в итоге смогли получить по ним налоговые вычеты — срок их нахождения во владении считался именно с момента приобретения депозитарных расписок. По сути, ассоциация лишь предлагает распространить такой же принцип на замещающие бонды.

Сейчас рынок замещающих облигаций составляет примерно 2 трлн рублей, сообщили в АВО. После исполнения указа президента он может вырасти до 3,3–4 трлн рублей.

«Известия» направили запрос в ЦБ, Минфин и НАУФОР, а также в комитеты Госдумы по бюджету и налогам и по финрынку.

Расширят ли срок владения замещающими облигациями

Инициатива по увеличению срока нахождения замещающих облигаций в собственности владельца представляется разумной и позволила бы инвесторам максимально использовать положенные им налоговые вычеты, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Предложение также важно из-за значимости замещающих облигаций для российского финансового рынка, подчеркнул глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Они позволяют инвесторам разнообразить свои возможности и снизить риски, связанные с долгосрочными долговыми бумагами. Так, наличие в портфеле активов, номинированных в валюте, делает его более устойчивым к колебаниям цен на рынке.

На данный момент существенного роста интереса к замещающим облигациям со стороны инвесторов нет, отметил Ярослав Кабаков из «Финама». По его словам, выплаты по ним осуществляются не в валюте, а в ее рублевом эквиваленте по курсу Банка России. В условиях возможного укрепления рубля владеть замещающими бондами может быть не так выгодно.

Спрос на замещающие облигации в случае реализации инициатива АВО не должен существенно измениться, подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Предлагаемые ассоциацией налоговые льготы не распространятся на новых покупателей — более того, не все замещающие бонды могут быть проданы владельцем на бирже.

Однако интерес к рынку может вырасти со стороны владельцев еще не замещенных евробондов из числа российских компаний, уточнил эксперт. В итоге они могут решиться на более активную эмиссию, что позитивно отразится на ликвидности рынка.

— В теории рынок замещающих облигаций может вырасти вдвое. Возможно, в IV квартале 2023 года перед истечением срока указа президента число замещений вырастет, — добавил Игорь Галактионов.

Однако точно определить объем рынка стало сложнее, после того как «Северсталь» получила разрешение от правительственной комиссии, которое позволило ей не выпускать замещающие облигации, уточнила руководитель проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасия Пузанова. Ранее такого не происходило — в итоге может получиться так, что к концу года будут заменены не все евробонды, оставшиеся у российских компаний.

В любом случае вероятность позитивной реакции властей на инициативу АВО очень высока, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, аргументы ассоциации в первую очередь призывают уравнять права владельцев замещающих облигаций с правами владельцев депозитарных расписок, что парламентарии наверняка воспримут позитивно.