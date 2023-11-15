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Эксперт объяснил отзыв АКРА кредитных рейтингов Белоруссии

АКРА отозвало рейтинг Белоруссии: мнение эксперта Кабакова
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Рейтинговое агентство АКРА отзывает незапрошенные кредитные рейтинги Белоруссии по неаналитическим причинам, сообщило агентство на своем сайте. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям» 15 ноября, что АКРА должно было присвоить технический дефолт по еврооблигациям республики, но в итоге только перестанет их рейтинговать.

АКРА уточнило, что отзывает ранее присвоенные правительству Белоруссии незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+, а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам.

«Российское рейтинговое агентство АКРА должно было присвоить технический дефолт по еврооблигациям Республики Беларусь, но в итоге только перестанет их рейтинговать. Дело в том, что российские инвесторы не получают купоны по еврооблигациям с лета 2022 года. Министерство финансов Беларуси предложило несколько вариантов погашения долга, но только в белорусских рублях и в белорусской финансовой инфраструктуре. Но даже так денег пока никто не получил», — объяснил Кабаков.

Интересный запрос: россияне вдвое чаще стали проверять кредитный рейтинг
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Ранее, 11 ноября, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Ааа».

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