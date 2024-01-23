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В результате мощного землетрясения в Синьцзяне пострадали шесть человек

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Фото: CGTN
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Шесть человек получили травмы в результате землетрясения в горной местности магнитудой 7,1 в Китае в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом 23 января сообщает китайский телеканал CGTN.

«Шесть человек получили ранения, в пострадавший район были направлены спасатели для поисково-спасательных операций и оказания помощи при стихийных бедствиях», ― отмечает источник.

Очаг землетрясения, произошедшего в 2:09 (22 января 23:09 мск) залегал на глубине 22 км. Вблизи эпицентра расположено пять деревень. По информации Xinhua, по состоянию на утро вторника обрушились два жилых дома и помещения для скота.

Впоследствии в районе были зарегистрированы десятки афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,3.

После землетрясения пожарно-спасательная бригада округа Уши направила в район эпицентра оперативную группу реагирования из 10 человек, а пожарно-спасательный отряд уезда Аксу направил 60 человек. По информации регионального пожарно-спасательного управления Синьцзяна, в общей сложности 182 транспортных средства, 800 человек и 32 собаки переведены в режим ожидания и готовы к оказанию помощи.

По данным Управления по землетрясениям Китая, за последние 12 месяцев в Синьцзяне произошло 293 землетрясения магнитудой 3,0 и выше: 255 из них ― магнитудой от 3,0 до 3,9, 31 ― магнитудой от 4,0 до 4,9, пять ― магнитудой от 5,0 до 5,9, одно ― магнитудой от 6,0 до 6,9.

О землетрясение магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии сообщалось ранее в тот же день. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия).

Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

В результате землетрясения в Алма-Аты пострадали восемь человек. Трое из них получили травмы в результате прыжков из окон.

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