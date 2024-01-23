Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Культура
Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Армия
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в направлении к городу Курахово в ДНР
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев

Россияне стали чаще приобретать инструменты и средства для уборки авто

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре 2023 года на первом месте по приросту спроса по сравнению с декабрем 2022-го оказались товары категории «Аксессуары для чистки стекол» (+82%), а средний чек составил 919 рублей. Об этом 23 января сообщает сервис «СберАвто» со ссылкой на исследование аналитиков онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Как выяснили эксперты, аксессуары для чистки автомобильных стекол чаще всего приобретают в Самаре: спрос в городе вырос на 188%. Кроме того, повышенный к декабрю 2022-го спрос отмечен в Воронеже (+184%), Перми (+142%) и Москве (+87%).

Также за 12 месяцев российские автолюбители стали чаще приобретать товары категории «Очистители»: спрос на них увеличился на 57% в декабре 2023-го по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 744 рубля. Чаще всего товары приобретали водители из Нижнего Новгорода (+164%), Екатеринбурга (+138%), Челябинска (+126%), Воронежа (+114%) и Краснодара (+110%).

Кроме того, почти на 20% увеличились продажи товаров из категории «Оборудование и инструменты для уборки автомобиля», а средний чек составил 983 рубля. В число городов, где стали чаще приобретать такие инструменты, вошел Волгоград (+300%), Казань (+275%), Воронеж (+240%), Екатеринбург (+150%) и Челябинск (+125%). Вместе с тем в Ростове-на-Дону популярность товаров для уборки авто с декабря 2022 года сократилась на 40%.

Заводные настройки: автомобилисты оказались не готовы к морозам
Количество обращений на СТО в начале января увеличилось на 15%

На прошлой неделе агентство «Автостат Инфо» сообщило, что в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024