Россияне стали чаще приобретать инструменты и средства для уборки авто
В декабре 2023 года на первом месте по приросту спроса по сравнению с декабрем 2022-го оказались товары категории «Аксессуары для чистки стекол» (+82%), а средний чек составил 919 рублей. Об этом 23 января сообщает сервис «СберАвто» со ссылкой на исследование аналитиков онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Как выяснили эксперты, аксессуары для чистки автомобильных стекол чаще всего приобретают в Самаре: спрос в городе вырос на 188%. Кроме того, повышенный к декабрю 2022-го спрос отмечен в Воронеже (+184%), Перми (+142%) и Москве (+87%).
Также за 12 месяцев российские автолюбители стали чаще приобретать товары категории «Очистители»: спрос на них увеличился на 57% в декабре 2023-го по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 744 рубля. Чаще всего товары приобретали водители из Нижнего Новгорода (+164%), Екатеринбурга (+138%), Челябинска (+126%), Воронежа (+114%) и Краснодара (+110%).
Кроме того, почти на 20% увеличились продажи товаров из категории «Оборудование и инструменты для уборки автомобиля», а средний чек составил 983 рубля. В число городов, где стали чаще приобретать такие инструменты, вошел Волгоград (+300%), Казань (+275%), Воронеж (+240%), Екатеринбург (+150%) и Челябинск (+125%). Вместе с тем в Ростове-на-Дону популярность товаров для уборки авто с декабря 2022 года сократилась на 40%.
На прошлой неделе агентство «Автостат Инфо» сообщило, что в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей.