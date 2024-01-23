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Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс

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Фото: Unsplash
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Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в трех местах за два дня в пригороде Чикаго штата Иллинойс. Ко всем убийствам может быть причастен один человек, о чем во вторник, 23 января, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

«С воскресенья в пригороде Чикаго мужчина застрелил восемь человек в трех местах и ​​остается на свободе», — говорится в материале издания.

По словам начальника полиции Джолиета Уильяма Эванса, оперативная группа ФБР помогает местной полиции в поисках подозреваемого.

Жертвы были найдены в воскресенье и понедельник в трех разных местах, сообщили власти журналистам. На вопрос, были ли жертвы членами семьи подозреваемого, заместитель главы округа Уилл Дэн Джанглс ответил, что не может ничего прокомментировать, кроме как сказать, что подозреваемый их знал.

«Я проработал полицейским 29 лет, и это, наверное, самое худшее место преступления, с которым я когда-либо был связан», — заявил Эванс.

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Ранее, 18 января, в США один человек погиб, еще четверо получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Сан-Франциско. Пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.

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