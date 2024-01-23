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Закон о регулировании сервиса рассрочки должен быть принят к 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В ближайшее время Центробанк (ЦБ) должен представить законопроект о регулировании сервиса рассрочки. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, норматив планируется принять к 1 июня этого года. Детали проекта еще уточняются, уточнили в ЦБ РФ.

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Предполагается, что если продукт предоставляется кредитной организацией, а также возникает процент, то его могут отнести к классическим кредитным. В случае других сервисов ЦБ планирует урегулировать ситуацию с договорами, чтобы в них обязательно были прописаны механизмы защиты прав потребителей финуслуг. Также планируется ввести обязательство передачи информации о рассрочке в Бюро кредитных историй, чтобы эта задолженность могла учитываться при определении долговой нагрузки.

В пресс-службе Центробанка сказали, что при работе над документом рассматриваются все предложения — Банка России, участников специальной рабочей группы, в которую входят как банки, так и операторы рассрочки, иных экспертов.

Своими выводами и предложениями, которые сделаны на основании мониторинга продукта, называемого рассрочкой BNPL (buy now pay later — «купи сейчас, заплати потом»), с ЦБ планируют поделиться и эксперты ОНФ. Они изложены в докладе.

Главный вывод, который возник в ходе исследования, — рынок рассрочки действительно нуждается в регулировании, поскольку с точки зрения защиты прав потребителей финуслуг сейчас находится, по сути, в «серой зоне».

В результате мониторинга был выявлен ряд проблемных вопросов. Прежде всего, в законодательстве сейчас в принципе отсутствует понятие BNPL (и/или «рассрочка BNPL»), а также не определен круг лиц, имеющих право на оказание соответствующих услуг. Нет и утвержденных характеристик продукта, при этом принцип покупки в моменте и оплате в будущем, по сути, соответствует любому кредитному.

Вопреки сложившейся практике, поддерживаемой ЦБ, когда рассрочка в формате BNPL должна предоставляться нефинансовыми организациями, одними из наиболее заметных игроков в этом сегменте выступают организации кредитные.

«Стоит отметить, что нелегальные кредиторы также в большинстве случаев стараются заключать с жертвами договоры, отличные от кредитных (договоров займа). Таким образом у потребителей возникает проблема с категорированием компаний. Этим могут воспользоваться и нелегальные кредиторы, назвав свои действия предоставлением «рассрочки BNPL», — пояснил «Известиям» глава регионального блока проекта «За права заемщиков» ОНФ Галактион Кучава.

Единственно верным решением всех проблем эксперты ОНФ считают сближение законодательства о потребкредитовании и законодательства, регулирующего услуги рассрочки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в части: закон о регулировании сервиса рассрочки должен быть принят к 1 июня

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