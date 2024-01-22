В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
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- В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
В результате мощного землетрясения неподалеку от границы Китая и Киргизии, по предварительной информации, нет разрушений и пострадавших на территории республики. Об этом сообщило в понедельник, 22 января, информагентство Кыргызской Республики АКИpress со ссылкой на МЧС.
Землетрясение произошло в 00:09 по местному времени (21:09 мск) на территории Китая.
Как рассказал глава МЧС республики Бообек Ажикеев на странице ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), толчки сильнее всего ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В столице Киргизии Бишкеке регистрировались толчки от 4 до 5 баллов.
Ранее в тот же день сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 баллов регистрировалось на границе Китая и Киргизии. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия).
Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.