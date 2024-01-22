Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы МИД РФ и Индонезии обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке
Мир
Axios рассказал о предложении Израиля о перемирии в Газе для освобождения заложников
Мир
Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
Мир
В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России
Мир
Лавров вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине
Мир
В Казахстане зафиксировали мощное землетрясение
Мир
Премьер Украины сообщил о $3,5 млрд полученной от Польши помощи с 2022 года
Общество
В России впервые начали разделять отходы при помощи воды
Спорт
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Мир
В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте
Мир
Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет
Мир
ЕС расширил санкции против связанных с Сирией физических и юридических лиц
Общество
В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
Мир
Британский профессор назвал Зеленского растерянным из-за провала контрнаступления
Спорт
Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате мощного землетрясения неподалеку от границы Китая и Киргизии, по предварительной информации, нет разрушений и пострадавших на территории республики. Об этом сообщило в понедельник, 22 января, информагентство Кыргызской Республики АКИpress со ссылкой на МЧС.

Землетрясение произошло в 00:09 по местному времени (21:09 мск) на территории Китая.

Как рассказал глава МЧС республики Бообек Ажикеев на странице ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), толчки сильнее всего ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В столице Киргизии Бишкеке регистрировались толчки от 4 до 5 баллов.

Фрактальная неизбежность: землетрясения смогут предсказывать за полгода
Поможет ли открытие российских ученых предотвращать трагедии, подобные разрушительному катаклизму в Турции

Ранее в тот же день сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 баллов регистрировалось на границе Китая и Киргизии. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия).

Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024