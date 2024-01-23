Код напряжения: с чего начался фестиваль «Биомеханика» в Москве

Четыре больших концерта, шесть камерных выступлений-презентаций современных композиторов и исполнителей, выставка медиахудожников — вот далеко не полный список того, что ожидает зрителей на III Международном фестивале «Биомеханика», который пройдет в конце января – начале февраля. Смотр, организованный Центром электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ), фокусируется на экспериментальных форматах и последовательно расширяет представления публики о том, что такое музыкальный звук и из чего он рождается. «Известия» оценили первый проект фестиваля и изучили программу дальнейших событий.

Настоящий андеграунд

«Биомеханика» выросла из цикла концертов консерваторских композиторов Николая Попова и Александра Хубеева. Поначалу это были единичные мероприятия, затем на их основе родился полноценный фестиваль — и начинание завоевало Московскую Арт Премию. Вдобавок Попов возглавил Центр электроакустической музыки и весь проект получил основательную институциональную базу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А недавно произошло еще одно событие: консерватория открыла новое арт-пространство на Большой Никитской — «Артемьев», названное в честь пионера советской электронной музыки. Так что в этом году «Биомеханика» задействует не только Рахманиновский зал, но и соседствующее с ним подвальное помещение «Артемьева». Что по-своему символично: где, как не под землей, место настоящему андеграунду?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Именно там и пройдет большинство концертов «Биомеханики». Посетители услышат новейшую музыку не в обычном зале, а в окружении инсталляций и арт-объектов. Выставка «Электрические сны», собранная куратором, композитором и медиахудожником Олегом Макаровым, будет работать в течение всего фестиваля и еще полтора месяца после него. Вернисаж «Снов» как раз и стал открытием смотра в целом.

Музыкальная и шахматная партии

Работы для выставки были отобраны по итогам опен-колла — из трех десятков заявок зеленый свет получила примерно половина. Причем часть выбранных арт-объектов была создана заранее, а часть конструировалась непосредственно на месте с учетом особенностей пространства «Артемьева». И хотя здесь представлены совершенно разные художники (в основном молодые, но не только) и столь же не похожие друг на друга технические средства воплощения замысла, есть и кое-что общее, объединяющее все проекты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Речь даже не об очевидном — электронной составляющей. Да, всё это science art, построенное на использовании микрофонов, датчиков движения, камер, программирования, компьютерных плат и так далее. Но это внешее качество направления в целом. В данном же случае важнее тематический фокус. Художники размышляют в сущности об одном: о том, как рождается звук и как он связан с человеком и окружающей средой . Например, Маруся Несторова с соавтором Александром Бединым предлагают сыграть в шахматы, надев наушники. Каждый ход будет отзываться определенным звуком (под доской спрятаны провода и контакты: прикосновения фигур к доске замыкают электрическую цепь), в итоге из логики партии вырастет музыкальная логика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А Данила Матросов и Алина Ежакова призывают зрителей произнести в микрофон какой-то звук, который подается на деку перевернутого рояля. От резкого аудиоимпульса струны инструмента начинают «отзываться». Но самое интересное, что эти «отзвуки» сохраняются, коллекционируются — и с течением времени в инсталляции будет вырастать из них, подобно цветку, некая композиция.

Кстати, сочетание природного и искусственного — тоже тема для рефлексии саунд-художников. Известный композитор Вадим Генин в своем арт-объекте показал, как с помощью простейших электронных средств можно сымитировать пение птиц и шум леса. Виртуальные пульты и подключенные к ним виртуальные же провода отображаются на экране, демонстрируя таким образом конкретный рецепт создания этого звучания (при желании то же можно повторить и на настоящем оборудовании). Усматривать ли здесь иронию над модой на органическое или отсылку к сказке Андерсена про механического соловья (а заодно к опере Стравинского на ее основе) — решать зрителю.

Найти красоту

В конечном счете большинство инсталляций призывают нас искать музыкальную красоту там, где мы совершенно не ждем ее услышать. Например, в траектории движения автобусов по карте Москвы (перемещения точек преобразуются в звуки, извлекаемые из самоиграющего пианино — дисклавира) или в ударах электромоторов по крылу автомобиля, из которых посетитель сам может сформировать желаемый микс с помощью микшерного пульта (первое — проект Максима Алехина, второе — Евгении Климкиной).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но та же идея, по сути, лежит и в основе фестиваля в целом. Вот уже почти 10 лет (если считать с первых «биомеханических» концертов) Попов и Хубеев убеждают публику, что музыка может рождаться не только из привычных инструментов и записываться не только нотами на бумаге. Художественный звук, уверяют они, можно создать из всего что угодно. Вопрос лишь в готовности самого слушателя усмотреть здесь красоту. Выставка «Электрические сны» со всей наглядностью формулирует этот тезис . А дальше уже конкретные исполнители и композиторы выступят проводниками в новый звучащий мир, не только продемонстрировав свое искусство, но и рассказав о нем и вступив в диалог с публикой.

25 января к зрителям выйдет исполнительница на клавишных инструментах Алина Ежакова, 27-го — греческий композитор Панайотис Кокорас, 31-го свое искусство продемонстрирует певица-перформер Алена Верин-Галицкая, 4 февраля в консерватории будет еще один зарубежный композитор — немец Михаэль Байль, а 6-го — его коллега из Хорватии Марко Цицилиани. Завершит цикл презентаций наш альтист Сергей Полтавский.

Без границ

Ну а кульминационными точками программы фестиваля станут четыре больших групповых концерта в Рахманиновском зале консерватории (29 января, 2, 5 и 9 февраля). Это «Цифровая реальность», которую создадут солисты ансамбля Центра электроакустической музыки CEAM Artists, «Под напряжением», где сыграют CEAM Artists и Московский ансамбль современной музыки, «Гиперголос» вокального ансамбля N'Caged и солистов CEAM Artists, а под занавес — «АлгоРитм» в исполнении CEAM Percussion Project . Как видно по названиям, первый вечер будет сфокусирован на цифровых технологиях, второй — на электронной музыке, третий — на вокальных экспериментах, а четвертый покажет возможности современной перкуссии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Заметим, что в программах этих концертов немало сочинений авторов из других стран, в том числе западных. Это уже упомянутый Михаэль Байль, но не только. Несмотря на все обстоятельства, «Биомеханика» остается по-настоящему международной и преодолевает не только границы восприятия, но и другие, куда более конкретные ограничения.