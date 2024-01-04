Линии надежды: столичные выставки про удовольствие, женское тело и рыбалку

Карнавальные маски из Lego и пластиковых покемонов показывает Дима Шабалин во VLADEY на Неглинной, грузинская художница Анна Пепе обращается к древнегреческим мифам в поисках объяснения женственности в Cube.Moscow. Оля Махно в ЦТИ «Фабрика» размышляет о доме как о разрушающемся со временем теле. Фонд культуры «Екатерина» и МАММ представляют совместный проект о том, из чего состоит зима и за что ее любят. Андрей Двин и Дмитрий Шорин заново открывают красоту неба в SISTEMA Gallery. Лара Федотова в PENNLAB показывает переосмысление стихий, используя нейросеть в качестве помощника, а Лера Попова в Mon Art ищет причины не стыдиться удовольствий. Разнообразие современного искусства в столичных галереях — в специальной подборке «Известий».

«12 Взглядов»

Проектом «12 Взглядов» онлайн-галерея Elephant in the Louvre вышла в оффлайн. Экспозиция расположилась в особняке XIX века на Таганке и включает в себя 20 объектов. Они вписаны в интерьер как бы «между прочим», и, если не знать о выставке, можно подумать, что они выступают частью стилистического решения отеля — такая вот игра в прятки между художниками и зрителем. Объекты создавались специально для выставки и работают с темой памяти, вступая с пространством в диалог.

Фото: пресс-служба Elephant in the Louvre Фото: пресс-служба Elephant in the Louvre Фото: пресс-служба Elephant in the Louvre

Художники друг на друга не похожи ни техниками, ни стилями. Такая выборка объектов сделана нарочно, чтобы показать, как кардинально разные работы могут органично сосуществовать в одном пространстве мысли. Примечательно, что в здании отеля когда-то располагалась скульптурная мастерская, поэтому проект «12 Взглядов» становится еще и своеобразным поклоном художественному прошлому особняка.

Где и когда: Twelve Reasons Boutique Hotel, до 31 января

«Отиум»

Художница Лера Попова в основном концентрирует свое творческое внимание на фигуре женщины, хотя многое на холстах Поповой завязано на размышлениях о любви, преображении личности и ее наполнении. Проект «Отиум» — отчасти про гедонизм, потому что именно это слово в Древнем Риме обозначало свободное время для удовольствия, будь то наслаждение едой, обучением или созерцанием чего-то красивого.

Фото: пресс-служба Cube.Moscow Фото: пресс-служба Cube.Moscow Фото: пресс-служба Cube.Moscow

В экспозицию вошли работы из серии «История русалки», это живопись и графика. Герои и героини Поповой на этих работах занимаются обычными делами: общаются, отдыхают на берегу водоема, предаются любви или угощаются едой и напитками. Основной посыл в том, что все эти «дела» ничуть не менее важны для человека, чем более серьезные задачи, вроде работы или обучения. Просто плоды от этих занятий — не деньги или новые навыки, а здоровое самоощущение.

Где и когда: Cube.Moscow, галерея Mon Art, до 18 января 2024

«Может, еще разок, а?»

В своем сольном проекте Оля Махно ищет опору в доме как социальном явлении и крепости для воспоминаний. У Махно дом — это организм, который, как и человек, может состариться. Вереница советских дверей, купленных художницей специально для создания инсталляции, — это позвоночник, рассыпающаяся со временем основа того, что когда-то носило название «дом» и было апогеем уюта.

Фото: ЦТИ «Фабрика» Фото: ЦТИ «Фабрика» Фото: ЦТИ «Фабрика»

Все имеет свойство рано или поздно заканчиваться, и когда-то любимая квартира, наполненная жизнями и историями, неумолимо угасает, как и воспоминания в голове. Предметы советского быта, которые Махно собрала в небольшую комнату артефактов, становятся островом, в котором пока еще можно спрятаться от следующей волны разрушения и защитить остатки собственной памяти.

Где и когда: ЦТИ «Фабрика», до 7 января 2024

The Glow In Freezing Winds

Основные элементы зимнего сезона — герои работ Кристины Сидоровой, Евгении Шабуниной, Яра Кирсанова и Андрея Максимова, объединившихся в коллективную выставку в BURO ALL GALLERY. Все работы созданы в цифре, а выставка была подготовлена совместно с галереей Generative Gallery, специализирующейся как раз на цифровом искусстве.

Фото: пресс-служба BURO ALL GALLERY Фото: пресс-служба BURO ALL GALLERY Фото: пресс-служба BURO ALL GALLERY

С помощью нейросети авторы показывают контраст красоты и опасности холодного времени года: острые края снежинок завораживают своим изяществом, а вьюга, плотно окутавшая хвойный лес, отражается в человеческом зрачке то ли с испугом, то ли с восхищением. Примечательно, что каждое произведение биографично: авторы рефлексируют о собственных впечатлениях, вызванных увиденными зимой природными явлениями.

Где и когда: BURO ALL GALLERY, до 29 февраля 2024

«Пантеон»

Дима Шабалин уже 10 лет создает арт-объекты в виде карнавальных масок, используя мелкие предметы, в том числе игрушки и статуэтки. Так художник затрагивает сразу две темы: скрытие истинного лица под маской и навязанное капиталистическим устройством мира перепотребление . В своих работах Дима часто обращается к эстетике барокко, переосмысляя ее в новейших поп-культурных образах.

Фото: пресс-служба VLADEY на Неглинной Фото: пресс-служба VLADEY на Неглинной Фото: пресс-служба VLADEY на Неглинной

За свой десятилетний путь Шабалин успел выставиться в ММОМА и репрезентовать Россию на Международной биеннале декоративно-прикладного искусства в Париже. Выставка «Пантеон» в пространстве VLADEY на Неглинной — это ретроспектива художника, в которую входит около 50 масок, созданных им в период с 2018 по 2023 год. В экспозицию включили и новые объекты художественного интереса Шабалина: доспехи, панно и видео-арт.

Где и когда: VLADEY на Неглинной, до 10 января 2024

«Небо»

Совместная выставка Андрея Двина и Дмитрия Шорина в SISTEMA Gallery — это результат их творческого дуэта, выросшего из многолетней дружбы. Но все девять диптихов, вошедших в экспозицию, художники создавали по отдельности . Они одинаковы по форме и идее, но вот стилистика и фактура получились ожидаемо разными: это и диалог, и контраст.

Фото: пресс-служба SISTEMA Gallery Фото: пресс-служба SISTEMA Gallery Фото: пресс-служба SISTEMA Gallery

Конечно, тема выставки совпадает с ее названием: каждый из диптихов посвящен изменчивости неба в разное время года и суток. Это и дань красоте естественных природных явлений, и поклон мастерам, обратившим внимание на величественность неба задолго до того, как это сделали Двин и Шорин: Яну Порселлису, Ивану Шишкину, Уильяму Тернеру и Архипу Куинджи.

Где и когда: SISTEMA Gallery, до 4 февраля 2024

«Гибридные ландшафты»

Художница Лара Федотова работает в технике бескамерной фотографии. Берется лист фотобумаги, а изображение на нем создается в полной темноте. Затем автор включает вспышку и уже после делает проявку. Поэтому каждый из таких листов-фонограмм неповторим и, по сути, даже для создателя до последнего момента остается котом в мешке.

Фото: пресс-служба ЦСИ «Винзавод» Фото: пресс-служба ЦСИ «Винзавод» Фото: пресс-служба ЦСИ «Винзавод»

В проекте «Гибридные ландшафты» художница размышляет о четырех стихиях и их месте в первозданной природе: огонь, вода, воздух и земля. Они переосмыслены: роль огня играет электрический разряд, а сама фотобумага — это симбиоз воды и воздуха, потому что проявочный процесс без них невозможен. Соавтор Федотовой — нейросеть: она придумывает сюжет по запросам, связанным с понятиями «пейзаж» и «природа», и уже получившийся результат художница накладывает на классические фотограммы.

Где и когда: ЦСИ «Винзавод», галерея PENNLAB, до 18 января

«Лещи и щуки. Улов Лещука»

Олег Лещук — президент коммуникационной группы АДВ, которая включает в себя 23 рекламных агентства, но на выставке в музее АРТ4 он раскрывает две свои страсти: рыболовство и коллекционирование . Здесь представлены работы, собранные Лещуком за последние 30 лет, и они иронично соседствуют в залах рядом со спиннингами, инструкциями по разделу рыбы и рекламными роликами, снятыми компанией.

Фото: пресс-служба АРТ4 Фото: пресс-служба АРТ4 Фото: пресс-служба АРТ4

Входящий в топ-8 лучших художников мира по версии Forbes Александр Дашевский стал куратором выставки и объединил разношерстные по стилю, жанру и авторам работы в тематические залы. Среди них, например, комната эротического искусства, куда вошли скульптура, живопись и графика на тему женской и мужской телесности.

Где и когда: АРТ4, до 21 января 2024

the night is young

Выставку в Serene можно было бы по-простому назвать «Голубой огонек», потому что она пестрит разными оттенками синего, голубого и лазурного. Коллективный проект посвящен тому, как зимой выглядит ночь и что она в себе скрывает, но кураторы подчеркивают: это не про мрак и тьму. В числе авторов Оля Австрейх, Женя Буравлева, Дима Шабалин, Ксения Драныш, Вика Кошелева.

Фото: галерея Serene Фото: галерея Serene Фото: галерея Serene

Каждый художник поразмышлял о том, почему ночь зимой — это не время спячки, а праздничный миг карнавала и удовольствия. Выставка получилась очень непохожей на другие новогодние экспозиции — она не про мандарины, оливье и сладкие подарки, а скорее про глянцевое веселье с конфетти и реками игристого, в стиле «Великого Гэтсби».

Где и когда: галерея Serene, до 31 января 2024

«Три судьбы»

Выставка современной грузинской художницы Анны Пепе исследует женственность и разные способы ее проявить. В истории мировой живописи женское тело писали преимущественно мужчины, а Пепе предлагает зрителю взгляд на него глазами женщины, параллельно рассуждая о том, какие вообще существуют грани феминности.

Фото: Cube.Moscow Фото: Cube.Moscow Фото: Cube.Moscow

Название выставки — «Три судьбы» — это оммаж на древнегреческий миф о трех сестрах мойрах. Они пряли нити судеб: Клото предрекает жизнь еще в момент рождения человека, Лахесис — определяет ее случайные повороты, а Атропос обрезает нить жизни, напоминая о неотвратимости смерти. На примере героинь мифологии Анна Пепе размышляет над тем, какой именно ужас внушает властная женщина и связан ли он с непредсказуемостью женской природы.

Где и когда: Cube.Moscow, WHO I AM GALLERY, до 18 января 2024

«В свете рампы: художественный дивертисмент в галерее Мамонтовых»

Эта выставка — про театр. И она примечательна тем, что включает в себя избранное из коллекции Мамонтовых: портреты, натюрморты, пейзажи, эскизы декораций и костюмов 26 художников, творивших в 1905–1920-х годах . Они вступают в диалог с современными художниками, которые работают для театра сегодня: например, макеты костюмов к опере «Князь Игорь» в Мариинском театре авторства Юрия Харикова.

Фото: пресс-служба ART PR International Фото: пресс-служба ART PR International Фото: пресс-служба ART PR International

Здесь показывают не только эталонные произведения вроде портрета Тамары Красавиной Натальи Гончаровой или шаржей Кукрыниксов, но и малоизвестные вещи, ничуть не меньше связанные с темой театрального искусства и ранее не показывавшиеся публике. Это, например, «Кафе де Франс» Евгения Лансере или «Футуристическая композиция» Кирилла Зданевича.

Где и когда: Галерея Мамонтовых, до 2 марта 2024

«Зима, и всё опять впервые»

Коллективная выставка, посвященная зимним забавам и празднованию Нового года, объединяет в себе произведения разных жанров, в том числе фотографию, живопись, инсталляции и арт-объекты. Ряд работ на выставку предоставил МАММ, который сейчас находится на ремонте.

Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина» Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина» Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина»

В экспозицию вошли работы Павла Пепперштейна, Франциско Инфанте, Нонны Горюновой, Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Сергея Иванова-Аллилуева, Игоря Вулоха. А сама выставка поделена на три оды зиме. Первая — про снегопад, вторая — про снег как белый холст, с которого буквально начинается новая жизнь, а третья — про игриво-хулиганистую составляющую зимы, праздники и сказки.

Где и когда: Фонд культуры «Екатерина», до 4 февраля 2024