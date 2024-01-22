В Запорожской области полиция обнаружила тайник с боеприпасами

Сотрудники ОМВД России «Энергодарский» обнаружили и изъяли из найденного в гараже тайника противопехотные мины, пластическое вещество, тротиловые шашки и проволочные растяжки. Об этом 22 января сообщили в Telegram-канале «МВД-Медиа».

«В ходе осмотра помещения стражи правопорядка обнаружили и изъяли: противопехотные осколочные мины, более 300 гр пластического вещества, предположительно, пластид, тротиловые шашки общей массой более 1,5 кг, а также проволочные растяжки и колышки для установки мин», — говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, данный гараж принадлежит проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мужчине.

Ранее, 14 января, полицейские в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили схрон с оружием, в котором были обнаружены восемь гранат Ф-1, пять запалов УЗРГМ и более 11 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62.