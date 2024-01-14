Полицейские в ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами

Полицейские в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили схрон с оружием. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщило «МВД Медиа» в Telegram-канале.

«В ходе мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов в Станично-Луганском районе сотрудниками сводного отряда полиции в заброшенной хозпостройке обнаружено восемь гранат Ф-1, пять запалов УЗРГМ и более 11 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62», — говорится в сообщении.

После нахождения хранилища сотрудники Росгвардии на месте уничтожили гранаты и запалы. Расследование по данному факту продолжается

Ранее, 20 декабря, бойцы ОМОНа управления Росгвардии по ЛНР вместе с разведчиками обнаружили схрон с оружием вблизи населенного пункта Белое. В арсенал тайника также входили гранаты GHO-1 RDX Болгарии, штурмовая винтовка «Вулкан» и другие боеприпасы. Всё изъятое обезвредили.