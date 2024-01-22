В результате пожара в частном доме в Мытищах погиб ребенок

Ребенок погиб в результате пожара в частном доме в поселке Трудовая Северная в Мытищах. Об этом 22 января сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, в ночное время 21 января 2024 года в частном жилом доме, расположенном в п. Трудовая Северная, произошло возгорание. В результате пожара погиб несовершеннолетний 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с камином. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в этот день прокуратура начала проверку по факту пожара в частном доме в Ангарске в Иркутской области. Ожоги в результате происшествия получил девятилетний мальчик.