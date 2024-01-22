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Девятилетний ребенок пострадал при пожаре в частном доме в Приангарье

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Прокуратура начала проверку по факту пожара в частном доме в Ангарске (Иркутская область). Ожоги в результате происшествия получил девятилетний мальчик.

По словам ребенка, он остался дома один. Мама ушла на работу, младшая сестра находилась в детском саду. Мальчик растопил печь и лег спать. При этом несовершеннолетний не закрыл дверцу топки. На пол выпали угли, из-за чего и начался пожар. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Школьник вовремя проснулся и успел покинуть дом. Но затем он вспомнил про кошку и бросился в горящее здание. Найти животное не удалось, ребенок получил ожоги, он доставлен в больницу.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолков. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Последствия пожара удалось ликвидировать за два часа.

В Твери крупный пожар произошел в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 23 человек, еще 15 человек покинули здание самостоятельно. По предварительной версии, причиной горения стал поджог.

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