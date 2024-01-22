В Москве полуторагодовалая девочка попала в реанимацию после падения сосульки

Девочка в возрасте полутора лет пострадала в Москве после того, как на нее с крыши дома упала сосулька. Об этом 21 января сообщил источник «Известий».

Мать ребенка написала заявление в полицию. В нем сказано, что девочка лежала в детской переноске на руках у отца, когда ее родители стояли у подъезда дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. В какой-то момент на семью упала сосулька.

Девочку госпитализировали в хирургическую реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

Источник также сообщает, что о произошедшем доложили в Головинскую межрайонную прокуратуру, правоохранители осматривают место происшествия и планируют допросить начальника ГБУ «Жилищник» Войковского района.

Ранее, 19 декабря, сосулька упала на коляску с двухлетним мальчиком в Санкт-Петербурге. Ребенка госпитализировали с травмами головы. Мама мальчика отметила, что коляска защитила его от более серьезных ранений.