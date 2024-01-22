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Финансовый аналитик спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе

Антонов: цены на газ в ЕС снизятся, но похолодание может подтолкнуть стоимость вверх
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Снижение цен на газ в Европе продолжится в I квартале 2024 года при сохранении текущих тенденций, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 22 января. При этом эксперт не исключил, что резкий перепад погоды и похолодание могут вновь подтолкнуть стоимость вверх.

Ранее в этот день цена газа в Евросоюзе (ЕС) в ходе биржевых торгов опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. Еще в середине этого месяца стоимость газа на европейской бирже находилась на уровне $360 за 1 тыс. куб. м.

Антонов объяснил, что на снижение стоимости могла повлиять относительно теплая зима — погода в январе была теплее обычного, что привело к падению спроса на газ для отопления. Кроме того, на ценах сказался высокий уровень заполненности в подземных хранилищах газа.

«Страны ЕС активно накачивали газ в подземные хранилища летом и осенью, достигнув рекордных 99% к началу зимы. Это позволило снизить спрос на импортный газ», — уточнил эксперт.

Также, по словам аналитика, повлияло и сокращение потребления газа промышленными предприятиями из-за высоких цен. Так, многие компании перешли на альтернативные виды топлива или сократили производство.

По его мнению, еще один фактор — увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из других стран в условиях снижения спроса в Азии: Европа переориентировала часть СПГ с азиатского рынка.

«Полагаю, снижение цен продолжится в I квартале при сохранении текущих тенденций. Поддержка серьезная находится в зоне $250–280 за 1 тыс. кубов. Однако резкий перепад погоды и похолодание могут вновь подтолкнуть цены вверх. Кроме того, неопределенность с поставками российского газа через Украину также несет ценовые риски для Европы», — сказал Антонов.

При этом финансовый аналитик считает, что запасов газа в ПХГ и поставок СПГ должно хватить Европе до конца зимы.

«Но полностью компенсировать отсутствие российского трубопроводного газа пока не удается. Поэтому спрос и цены будут оставаться волатильными», — заключил эксперт.

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