Финансовый аналитик спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе

Снижение цен на газ в Европе продолжится в I квартале 2024 года при сохранении текущих тенденций, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 22 января. При этом эксперт не исключил, что резкий перепад погоды и похолодание могут вновь подтолкнуть стоимость вверх.

Ранее в этот день цена газа в Евросоюзе (ЕС) в ходе биржевых торгов опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. Еще в середине этого месяца стоимость газа на европейской бирже находилась на уровне $360 за 1 тыс. куб. м.

Антонов объяснил, что на снижение стоимости могла повлиять относительно теплая зима — погода в январе была теплее обычного, что привело к падению спроса на газ для отопления. Кроме того, на ценах сказался высокий уровень заполненности в подземных хранилищах газа.

«Страны ЕС активно накачивали газ в подземные хранилища летом и осенью, достигнув рекордных 99% к началу зимы. Это позволило снизить спрос на импортный газ», — уточнил эксперт.

Также, по словам аналитика, повлияло и сокращение потребления газа промышленными предприятиями из-за высоких цен. Так, многие компании перешли на альтернативные виды топлива или сократили производство.

По его мнению, еще один фактор — увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из других стран в условиях снижения спроса в Азии: Европа переориентировала часть СПГ с азиатского рынка.

«Полагаю, снижение цен продолжится в I квартале при сохранении текущих тенденций. Поддержка серьезная находится в зоне $250–280 за 1 тыс. кубов. Однако резкий перепад погоды и похолодание могут вновь подтолкнуть цены вверх. Кроме того, неопределенность с поставками российского газа через Украину также несет ценовые риски для Европы», — сказал Антонов.

При этом финансовый аналитик считает, что запасов газа в ПХГ и поставок СПГ должно хватить Европе до конца зимы.

«Но полностью компенсировать отсутствие российского трубопроводного газа пока не удается. Поэтому спрос и цены будут оставаться волатильными», — заключил эксперт.

11 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» рассказал, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом глава государства отметил, что российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.