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Аналитик рассказал о влияющих на стоимость газа в Европе факторах

Запасы газа в Европе опустились ниже 80%: аналитик Мейнхард оценил влияние на цены
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80% на фоне похолодания, сообщает ТАСС. При этом стоимость газа на европейской бирже достигла $360 за 1 тыс. куб. м, в декабре она находилась в районе $400 за 1 тыс. куб. м. Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям» о влияющих на цены факторах.

«Европейские цены на природный газ сегодня корректируются после пятничного роста, который был спровоцирован непонятной ситуацией с поставками сжиженного природного газа из Катара. Последние осуществляются преимущественно через Красное море — это наиболее короткий маршрут. Сейчас же данный регион является проблемным из-за ближневосточного конфликта», — отметил он.

Как объяснил эксперт, Катар является одним из крупнейших поставщиков региона, на которого в 2023 году пришлось почти 13% от импортированных в Западную Европу объемов. Приостановка движения пяти катарских судов после авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене говорит о том, что риски в регионе возрастают, добавил аналитик.

«Вполне вероятно, что поставки временно переориентируют и направят через южную оконечность Африки, то есть по более длинному маршруту. Рост [стоимости газа на бирже] в пятницу произошел из-за того, что трейдеры как раз закладывали в цены возможную переориентацию поставок», — объяснил Мейнхард.

При этом он рассказал, что не видит причин для устойчивого роста цен на газ в Европе.

«С одной стороны, низкие температуры в еврозоне способствуют росту потребления газа на отопление и производство электроэнергии. С другой, промышленное производство в регионе сейчас стагнирует, а запасы находятся на достаточно комфортное уровне. Поэтому с учетом характера поставок СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.) колебания на газовом рынке часто провоцируются событиями, которые происходят далеко от внутренних рынков и теоретически, практически могут сказаться на логистике», — заключил аналитик.

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Ранее, 10 декабря, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в интервью «Известиям» рассказал, что решения, принятые европейскими государствами в пользу отказа от российского газа, привели к росту цены на энергоносители, в том числе на американский или любой другой источник СПГ.

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