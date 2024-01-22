Штормовой ветер и метель спрогнозировали в Красноярском крае

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Красноярском крае. В регионе ожидаются метели и сильный ветер.

Согласно прогнозам, 23 января скорость ветра составит до 20 м/с на юге Таймырского муниципального района, а также в Туруханском районе. Местами выпадет сильный снег, пишет ИА KrasnoyarskMedia. В центральных и южных районах ожидается мороз до –32 градусов. На дорогах образуется гололедица.

С 23 по 26 января в горных районах ожидается лавинная опасность.

Ранее в этот день во Владивостоке ввели свободное посещение школы для младшеклассников из-за непогоды. В городе отмечается значительное усиление ветра, наблюдаются перебои в работе транспорта.