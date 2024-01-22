Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за циклона
Во Владивостоке 23 января ученики младших классов могут не идти на занятия из-за непогоды. В связи со штормовым предупреждением в школах объявлено свободное посещение.
В городском управлении образования уточнили, что родители могут самостоятельно принять решение, стоит ли отправлять ребенка на занятия. При этом педагоги будут готовы принять учеников, но не станут разбирать с ними новые темы. Об этом пишет ИА PrimaMedia.
Штормовое предупреждение действует 22 и 23 января. Скорость ветра достигает 23 м/с. В Приморье отмечаются перебои в работе транспорта. Из-за технического состояния посадочных площадок самолеты не удается принять в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Из Владивостока задержан рейс в Красноярск.
Не вышли на маршруты два автобуса из Владивостока в Вольно-Надеждинское. Транспортные средства не завелись из-за морозов. Во Владивостоке для пассажирских автобусов и большегрузов закрыто движение по Золотому мосту.
В ночь на 23 января в отдельных районах высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 6 м. В северной части Японского моря вероятно очень быстрое обледенение судов. Скорость ветра достигнет 30 м/с.