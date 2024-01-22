Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 22 января.

«Денежные средства уже поступили в бюджет РФ», — заявили там.

Компания оплатила штраф 18 января 2024 года.

Ранее, 19 июля 2022 года, сообщалось, что служба признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Как уточнили в ФАС, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.