Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Политика
В Госдуме отреагировали на указ Зеленского о населенных украинцами территориях
Спорт
Матч Australian Open прерывали из-за акции болельщицы в поддержку Палестины
Политика
Американист допустил выход Хейли из президентской гонки США вслед за Десантисом
Общество
Синоптик спрогнозировал ослабление ветра в Приморье с 25 января
Общество
Ковальчук указал на важность консолидации общества перед выборами президента
Общество
В МИД РФ заявили о необходимости переосмысления консульского учета
Общество
Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
Армия
Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области
Общество
Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ об ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР
Мир
МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
Мир
Политолог объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США

Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
0
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 22 января.

«Денежные средства уже поступили в бюджет РФ», — заявили там.

Компания оплатила штраф 18 января 2024 года.

Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Зачем корпорация усовершенствует свой голосовой помощник для российских пользователей

Ранее, 19 июля 2022 года, сообщалось, что служба признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Как уточнили в ФАС, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024