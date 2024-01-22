Убийцу порноактрисы Гришман суд приговорил к восьми годам колонии

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга назначил восемь лет колонии строгого режима Дмитрию Чернышову, убившему 26-летнюю порноактрису Анастасию Харламову (Гришман) 31 июля. Об этом 22 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«На фоне ранее происходящих множественных семейных конфликтов на почве ревности [Чернышов] совершил не менее 22 ударов ножом в голову, шею, туловище (грудь, живот), верхние конечности потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что Чернышов свою вину признал.

Об убийстве порноактрисы , взявшей псевдоним Анастасия Гришман, стало известно 10 августа. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сам сожитель порноактрисы. В соцсетях молодого человека позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а он смог сделать это только с третьей попытки.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело девушки в ванной ее квартиры на Южном шоссе. Как сообщается, убийство произошло в спальне — на месте преступления нашли окровавленный нож и матрас, а рядом лежал чемодан. Предположительно, Чернышов планировал расчленить тело возлюбленной.

Тогда же, 10 августа, сожитель порноактрисы был задержан.