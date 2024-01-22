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Вокруг света: лучшие фотографии из путешествий

Объявлены победители премии AAP Magazine #37
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Mahendra Bakle
Подведены итоги традиционного конкурса снимков категории Travels организации All About Photo. Обладателем главного приза стала Махендра Бакл с работой «Всадники вулкана», посвященной коренным народам Индонезии. Другие лауреаты — в фотогалерее «Известий»
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Callie Eh
Второе место заняла Калли Э с фотографией «Простота жизни», которая рассказывает о быте монголов
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Julie-Anne Davies
Джули-Энн Дэвис стала третьей. Ее снимок «Старейшина племени брокпа» представляет серию «Женщины Ладакха»
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Héctor Ruiz Golobart
Женское поселение «Деревня Ларим» в Южном Судане попало в объектив Эктора Руиса Голобарта
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Demétrio Jereissati
Деметрио Жерейссати и его «Без названия», в центре находится священная гора Синай
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Prescott Lassman
На фотографии «Искусственный путь» запечатлен пустой пейзаж Исландии периода пандемии коронавируса
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Alessandro Malaguti
Портрет «Аня» посвящен 14-летней девочке из сибирской тундры. Алессандро Малагути подготовил целую серию снимков: «Тяжелая жизнь ненцев»
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/France Leclerc
«Шествие девушек» Франса Леклерка повествует о праздновании Страстной недели на Антигуа
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Terry Wild
Работа «В надежде на…», серия «Дело на озере». Фотография Терри Уайлда
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Hoang Long Ly
Хоанг Лонг Ли нашел вдохновение в «Традиционной морской рыбалке» в родном Вьетнаме
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Daniel Haeker
Снимок «Аляска № 5» из экспедиции Даниэля Хекера
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Ivan Ferrer
«Читай по губам» Ивана Феррера напоминает об этнокультурном разнообразии Африки
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Nicolas Castermans
Николя Кастерман исследовал город Куско на юге Перу и запечатлел «Радужную гору»
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Pawel Pilch
Серия «Плато Диорама» Павла Пильха рассказывает о его путешествии по штату Колорадо, США
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Pavlos Evangelidis
Семейный портрет «Как отец, как сын» Павлос Евангелидис снял в деревне Шуазель на Соломоновых островах
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Jacopo Maria Della Valle
Джакопо Мария Делла Валле побывал у берегов Малайзии, Индонезии и Филиппин. Фотография «Водный мир. Бахау» повествует о местных морских пиратах
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/David Saxe
Отпуск в Марокко для Дэвида Сакса стал возможностью запечатлеть город Эс-Сувейра на одноименном снимке
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Chiara Felmini
«Человек-скелет» из Папуа – Новой Гвинеи автора Кьяры Фельмини
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Michel Daumergue
Мишель Даумерг поймала кадр «Белая леди» у водопада Скогафосс в Исландии
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Carole Glauber
«Городской бассейн» и геометрия улиц Дубая послужили вдохновением для Кэрол Глаубер
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Susanne Grether
«Ночи в магазине на углу» в сумрачной Японии в исполнении Сюзанны Гретер
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Eric van den Brulle
Эрик ван ден Брюлле вернулся из путешествия по Африке со снимком «Ангольский мальчик с шиной»
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Победители AAP Magazine #37: Travels
Фото: Courtesy All About Photo/Mauro De Bettio
«Портрет Нарипу» рассказывает о тяжелых условиях жизни в Северной Кении
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