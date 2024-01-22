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Дженнифер Лопес и Зендея отличились яркими образами на показе мод в Париже

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Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее коллега Зендея предстали в ярких образах на показе Schiaparelli весна-лето – 2024 в рамках Недели высокой моды в Париже. На это 22 января обратила внимание газета Daily Mail.

Лопес выделилась объемным белым жакетом, украшенным лепестками, с водолазкой в тон жакету и плотными черными колготками. Также она надела черные туфли на высоком каблуке с золотой отделкой в виде замочной скважины, а в руках держала сумочку с золотой отделкой в виде лица.

Кроме того, Джей Ло дополнила свой образ причудливыми золотыми металлическими солнцезащитными очками с бровями.

Зендея, в свою очередь, продемонстрировала свое чувство стиля, надев черную шелковую юбку с уникальным шлейфом и черную водолазку с крупными узлами на рукавах, отмечают журналисты.

Она добавила черные чулки в сеточку для придания образу сексуальности и еще больше увеличила свой и без того высокий рост черными туфлями на шпильках. По словам авторов материала, звезду «Человека-паука» не сразу можно было узнать, так как для мероприятия она надела черный парик с короткой челкой.

Образы звезд на показе Schiaparelli

Дженнифер Лопес

Фото: Getty Images/Arnold Jerocki
Образы звезд на показе Schiaparelli

Дженнифер Лопес

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Образы звезд на показе Schiaparelli
Сабина Якубович
Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Образы звезд на показе Schiaparelli

Зендея

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Образы звезд на показе Schiaparelli

Зендея

Фото: Getty Images/Arnold Jerocki
Образы звезд на показе Schiaparelli

Сабрина Доур Эльба

Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Образы звезд на показе Schiaparelli

Хантер Шафер

Фото: Getty Images/Jacopo Raule

Ранее, 19 января, модный редактор Lamoda Юлия Ишимова назвала «Известиям» тренды одежды в 2024 году. По ее прогнозу, в сезоне весна-лето – 2024 будут популярны ультракороткие шорты на голые ноги и одежда с бантами. При этом пьедестал первенства среди цветовых сочетаний заняли полностью белые и черные образы с небольшим отрывом второго, которых на показах всех брендов оказалось больше половины, отметила эксперт.

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