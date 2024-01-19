Названы модные тренды в одежде в 2024 году

Модный редактор Lamoda Юлия Ишимова 19 января рассказала «Известиям», какая одежда будет в тренде в 2024 году.

По ее словам, помимо прочег, в сезоне весна-лето — 2024 в тренде будут ультракороткие шорты на голые ноги. А чтобы немного снизить градус откровенности, Isabel Marant и Schiaparelli предлагают надеть сверху гиперобъемный пиджак.

«Длина мини, а точнее микро, была замечена не только среди шорт, но и платьев. Облегающие фигуру или А-силуэта в стиле 60-х, вязаные или в дерзком оттенке «металлик» (кстати, среди палитры драгоценных металлов однозначное первенство досталось золоту) — выбирайте любое, точно не прогадаете», — рассказала Ишимова.

При этом она обратила внимание, что в погоне за трендами-2024 вовсе не обязательно носить микро и мини.

«Миди-юбки из прозрачной ткани или с бахромой, деликатно открывающей ноги при каждом вашем шаге, — отличный вариант для жаркой погоды. Еще один — топы и платья без бретелей минималистичного кроя в духе топ-моделей из 90-х», — сообщила модный эксперт.

Кроме того, по ее словам, в тренде будет одежда с бантами.

«Придерживаетесь сдержанно-элегантного стиля? Выбирайте благородные блузы с декоративными лентами, которые легким движением руки превращаются в деликатный бантик. Предпочитаете изысканную классику? Вам подойдет лаконичное платье по фигуре с ассиметричным небольшим бантом. А если хочется поиграть в романтичность, выбирайте топы и платья, в которых этот элемент занимает центральное место», — посоветовала Ишимова.

В заключение она отметила, что пьедестал первенства среди цветовых сочетаний заняли полностью белые и черные образы с небольшим отрывом второго — их на показах всех брендов оказалось больше половины.

«Роскошный костюм из полупрозрачной рубашки и легких широких брюк, как на шоу Saint Laurent, — идеальная летняя база. А на выход — романтичное платье на бретелях наподобие того, в чем вышла Ирина Шейк на дефиле Vivienne Westwood».

В ноябре прошлого года стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», какая верхняя одежда в моде этой зимой. Так, один из самых популярных видов верхней одежды — куртка — по-прежнему в топе предпочтений для холодного времени года: в ней тепло, удобно и практично.

По ее словам, чтобы выглядеть стильно этой зимой, следует выбрать куртку с крупной прямоугольной стежкой (более мелкие и сложные варианты швов потеряли свою актуальность) или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки. Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей — их можно увидеть в актуальных коллекциях мировых домов моды.