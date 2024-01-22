Талибы задержали 14 человек по подозрению в теракте в провинции Нимроз
Правоохранительные органы «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту. Об этом 22 января сообщила газета «Хашт-э субх».
Теракт с участием смертника произошел 14 января в провинции Нимроз. Пострадали три сотрудника службы безопасности Афганистана.
Среди задержанных некоторые являются предпринимателями из города Зарандж.
Ранее, 7 ноября, семь человек погибли и еще 20 пострадали в результате подрыва автобуса в окрестностях Кабула. Взрыв произошел в районе Даште-Барчи.