В результате подрыва автобуса в Кабуле погибло семь человек
Семь человек погибли и еще 20 пострадали в результате подрыва автобуса в окрестностях Кабула. Об этом 7 ноября сообщил телеканал TOLOnews в X (бывшем Twitter).
Информацию о взрыве в районе Даште-Барчи подтвердил представитель полиции Кабула Халид Задран. По его словам, на место прибыли силы безопасности для дальнейшего расследования.
Ранее, 13 октября, информационное агентство Aamaj News сообщило о взрыве в шиитской мечети «Имам Заман» в города Пули-Хумри на северо-востоке Афганистана. По его данным, погибли по меньшей мере 17 человек, более 50 получили ранения.