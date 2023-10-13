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В мечети на севере Афганистана прогремел взрыв

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Фото: Global Look Press/Nils Kramer
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В мечети в городе Пули-Хумри на севере Афганистана прогремел взрыв. Об этом 13 октября сообщило информационное агентство Aamaj News в X (бывшем Twitter).

ЧП произошло в шиитской мечети «Имам Заман» во время пятничной молитвы. В результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 50 получили ранения.

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Ранее, 29 сентября, произошел взрыв в одной из мечетей пакистанской провинции Белуджистан. Инцидент произошел, когда люди собирались на процессию по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Предварительно, взорвалась машина полицейского. Взрыв мог совершить террорист-смертник. Сообщалось о 52 погибших и более чем 50 пострадавших.

В тот же день прогремел еще один взрыв в мечети в провинции Хайбер-Пактунхва. В результате погибли по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения. Кроме того, крыша мечети обрушилась, под ее обломками могли находиться 30–40 человек.

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