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МИД РФ предупредил об ответе на готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций

МИД РФ: ответные меры Москвы на принятие 13-го пакета санкций прорабатываются
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Москва исходит из того, что санкционное давление на Россию со стороны Запада будет продолжаться, РФ проработает ответные меры на эти шаги. Об этом заявил журналистам заместитель главы российского МИДа Александр Грушко в понедельник, 22 января.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Европейский союз готовит новый, 13-й пакет антироссийских ограничений.

«Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Разумеется, ответные меры последуют», — сказал Грушко.

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19 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями», комментируя эту новость, выразил мнение, что 13-й пакет не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Он назвал 13-й пакет символическим, поскольку в предыдущих 12«уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России».

С другой стороны, по словам политолога, Европейский союз в очередной раз хочет подтвердить свою позицию по специальной военной операции по поддержке Украины и по неприемлемости нормального конструктивного диалога с Россией.

Предыдущий, 12-й, пакет санкций был утвержден в ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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