События недели в фотографиях: обстрел Донецка, протесты фермеров в Берлине и Крещение

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. На территории ДНР объявлен траур. Что еще случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»