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События недели в фотографиях: обстрел Донецка, протесты фермеров в Берлине и Крещение

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. На территории ДНР объявлен траур. Что еще случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
На Москву обрушилась «черная» метель. Уровень сугробов превысил норму почти в 1,5 раза, высота снежного покрова достигла 46 см
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Фото: МЧС России
Из-за непогоды было остановлено движение на федеральных трассах М-12 «Восток» и М-7 «Волга». Вдоль дорог развернули мобильные пункты обогрева и питания
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Фото прошедшей недели
Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
Около 8,5 тыс. человек приняли участие в протестах фермеров в Берлине. Центральные районы столицы Германии перекрыли порядка 6 тыс. тракторов и грузовиков
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Митинги в поддержку хуситов прокатились по Ближнему Востоку после ударов США и Великобритании по территории Йемена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В России православные христиане отпраздновали Крещение Господне. В крещенскую купель окунулся и президент страны Владимир Путин
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Сериал «Наследники» завоевал премию «Эмми» как лучший драматический сериал
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Более 300 человек вышли на митинг у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием добиться освобождения заложников из плена группировки ХАМАС
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В Испании отметили традиционный праздник очищения огнем в честь покровителя домашних животных святого Антония
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Сторонники Пакистанской народной партии вышли на митинги в преддверии всеобщих выборов 8 февраля
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