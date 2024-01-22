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Названы районы Москвы с наиболее бюджетными студиями

Исследование: наиболее бюджетные студии в Москве продаются в Молжаниновском районе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наиболее бюджетные студии в Москве продаются в районах Молжаниновский, Северное Измайлово и Бабушкинский. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», с которым ознакомились «Известия» 22 января.

Как отмечается, в столице в начале текущего года средняя площадь студий в новостройках составляет 24 кв. м, а на вторичном рынке — 17 кв. м. Аналитики выделили районы, в которых средний размер таких объектов недвижимости меньше этих значений, и определили локации с самыми доступными вариантами.

На вторичном рынке недвижимости средняя стоимость студии в январе 2024-го составляет 4,4 млн рублей, что на 2% меньше, чем год назад. Спрос за 12 месяцев снизился на 9%, а число доступных для покупки объектов — на 16%.

По информации платформы, самые бюджетные и компактные студии в городе можно найти в Молжаниновском районе, где за объект размером 10 кв. м нужно заплатить 2,5 млн рублей. На втором месте — Северное Измайлово: в этом районе за ту же стоимость удастся купить такое жилье на 4 кв. м больше. В топ-5 также вошли районы Бабушкинский (3,1 млн рублей за 15 кв. м), Котловка (3,4 млн рублей за 10 кв. м) и Коньково (3,5 млн рублей).

При этом в новостройках студии стоят в среднем 7,8 млн рублей за объект. За 2023 год цены в сегменте выросли на 2%, спрос — на 10%, а число доступных для приобретения квартир такого формата — на 20%.

Эксперты уточнили, что самые дешевые студии на первичном рынке столицы находятся в Кузьминках (4,5 млн рублей за 16 кв. м), Бибирево (5,1 млн рублей за 23 кв. м) и поселке Филимонковское (5,1 млн рублей за 22 кв. м). Кроме того, с бюджетом до 6 млн рублей можно найти студии в новых домах в районах Митино и Тропарево-Никулино.

«Средняя стоимость 1 кв. м в московской студии на вторичном рынке в начале 2024 года составляет 261 тыс. рублей, в новостройках — 327 тыс. рублей. Кажется, что экономия в случае со старым фондом очевидна. Но ситуация может поменяться, если добавить дополнительные вводные. Например, при необходимости привлечения заемных средств на первичном рынке покупателям предлагают кредитные продукты по более низким ставкам», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

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Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Также будет постепенно дешеветь вторичное жилье, считает он.

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