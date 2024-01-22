Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Сильная гололедица прогнозируется в Москве к концу рабочей недели. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в понедельник, 22 января, причиной тому станут резкие перепады температуры от плюсовых до минусовых значений.
«В середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1–2 градусов тепла. В конце рабочей недели столичный регион ждет сильная гололедица, так как температура будет опять уходить до отрицательных значений», — сказал от ТАСС.
В понедельник ожидается –5…–10 градусов в столице и –5…–10 по области, существенных осадков не ожидается. По словам Леуса, на погоду в городе будет влиять приближающийся с Запада теплый атмосферный фронт.
Ранее, 19 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, несмотря на оттепель, сугробы останутся высокими и не успеют растаять.