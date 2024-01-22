На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
В южных районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за прохождения циклона. Об этом 22 января сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18–23 м/с, на юго-востоке метель», — сообщило ведомство на своем сайте.
Также в Долинском, Невельском и Холмском районах и Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.
В ГУ МЧС отметили, что силы и средства для ликвидации негативных последствий готовы к реагированию, обстановка находится на контроле ведомства. Жителям Сахалина рекомендуется не выходить за пределы населенных пунктов без необходимости.
Как отмечает «Газета.Ru», такую погоду принесет на Сахалин циклон из Японского моря.
Ранее в этот день во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. Уточняется, что на момент введения ограничений в 13:00 по местному времени (6:00 мск) скорость бокового ветра составляла 17 м/с.