Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов был признан первой звездой матча против «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра состоялась 21 января на «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. «Торонто» одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам Остона Мэттьюса, Николаса Робертсона и Джейка Маккейба. Хояева льда ответили голом Джордана Эберле.
Самсонов отразил 16 бросков из 17. В текущем сезоне его процент надежности составляет 86,6%, он пропускает в среднем 3,69 шайбы.
«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе НХЛ. Канадский клуб набрал 54 очка по итогам 45 матчей.
Ранее, 18 января, российский нападающий Александр Овечкин отдал 683‑й голевой пас за карьеру в НХЛ и догнал тем самым бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка. В списке лучших ассистентов в истории лиги следующими идут нападающий «Монреаля» Анри Ришар (688 передач) и россиянин Сергей Федоров (696).