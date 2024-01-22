В Верховной раде сообщили о начале масштабной политической зачистки на Украине

Власти Украины начали проведение в стране масштабной операции по политической зачистке. Об этом в воскресенье, 21 января, заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском следственном изоляторе (СИЗО) депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Вообще беспредел, творимый [украинскими] силовиками в отношении политиков, бизнесменов, журналистов, граждан, давно уже должен был стать предметом рассмотрения комитета ВР (Верховной рады. — Ред.) по правоохранительной деятельности», — написал он с помощью адвокатов в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал ранее совершенный киевскими властями арест одного из самых известных инвестбанкиров, основателя и руководителя компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

19 января украинскими пограничниками был арестован Игорь Мазепа при попытке выехать в Польшу. Как сообщалось, вместе с инвестором также был задержан его брат Юрий Мазепа и еще два человека. По данным следствия, подозреваемые незаконно завладели землями акватории на левом берегу дамбы в 2020–2021 годах. В состав группы злоумышленников входили всего более двух десятков человек, каждому была отведена особая роль. Так, в ней состоял сам бизнесмен, его брат, застройщики, их доверенные лица, государственные служащие областного управления госгеокадастра и «подконтрольные лица».

Дубинский был арестован 14 ноября решением Печерского суда Киева по подозрению в государственной измене и участии в преступной организации. По версии судебных органов, Дубинский входил в состав некой группировки, деятельность которой была направлена на «дискредитацию имиджа Украины» на мировой арене в целях ухудшения отношений Киева с США и странами НАТО.