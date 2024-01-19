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Украинского бизнесмена Мазепу задержали на границе с Польшей

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Фото: Национальная полиция Украины
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Украинские пограничники задержали одного самых известных инвестбанкиров, основателя и руководителя компании Concorde Capital Игоря Мазепу при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщает «Страна.ua» с ссылкой на национальную полицию.

«Нацполиция, не называя имен, сообщила, что основателя инвесткомпании «и еще трех подельников» задержали за махинации с землей стратегического значения вдоль киевской дамбы», — передают журналисты.

Как сообщается, вместе с инвестором также задержан его брат Юрий Мазепа и еще два человека.

По данным следствия, сообщает пресс-служба нацполиции Украины, подозреваемые незаконно завладели землями акватории на левом берегу дамбы в 2020–2021 годах. В состав группы злоумышленников входили всего более двух десятков человек, каждому была отведена особая роль. Так, в ней состоял сам бизнесмен, его брат, застройщики, их доверенные лица, государственные служащие областного управления госгеокадастра и «подконтрольные лица».

Более 7 га земель между селами Хотяновка и Лебедевка были «незаконно отчуждены из государственной собственности».

«Далее их безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам вроде бы для ведения садоводства», — говорится в сообщении нацполиции в Telegram.

Затем земли передавались застройщикам, которые строили там коттеджные городки вместо социальных объектов.

В ноябре 2023 года были выдвинуты обвинения восьми участникам преступной группировки.

В настоящее время в Киеве идет судебное заседание по избранию меры пресечения лидеру группировки Игорю Мазепе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря заявил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

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