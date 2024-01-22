Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных

Минобороны США признало погибшими двух военнослужащих спецназа военно-морских сил (ВМС) США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали. Соответствующая информация следует из заявления центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США, опубликованного 21 января.

«Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими», — говорится в документе.

Отмечается, что военные пропали во время высадки на судно, на котором якобы перевозили вооружения иранского производства.

Об исчезновении двух моряков сообщалось 12 января. Тогда в заявлении CENTCOM было сказано, что они пропали без вести при проведении некой операции у побережья. Также в ведомстве объяснили, что дополнительные подробности произошедшего не будут сообщаться до завершения поисковой операции в целях безопасности и из уважения к семьям пропавших.

13 января газета The Washington Post со ссылкой на источники в местной администрации написала, что пропавшие без вести у берегов полуострова Сомали моряки ВМС США упали в океан при попытке подняться на трап корабля.