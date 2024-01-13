Два моряка ВМС США пропали без вести у берегов Сомали

Два моряка военно-морских сил (ВМС) США пропали без вести в ходе операции у побережья полуострова Сомали. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в пятницу, 12 января.

«Вечером 11 января два моряка ВМС США пропали без вести в море при проведении операции у берегов Сомали. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по установлению местонахождения двух моряков», — сказано в сообщении.

Также в CENTCOM объяснили, что дополнительные подробности произошедшего не будут сообщаться до завершения поисковой операции в целях безопасности и из уважения к семьям пропавших.

Сообщается, что моряки находились в районе действий пятого флота США (C5F).

Ранее, 4 сентября, военно-морские силы (ВМС) США объявили погибшими пятерых пропавших без вести членов экипажа вертолета, упавшего в воду у берегов Сан-Диего в конце августа. Отмечается, что с этого дня ВМС переходят от поисково-спасательной операции к ликвидации последствий крушения.