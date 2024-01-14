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WP сообщила новые подробности о пропавших у Сомали моряках ВМС США

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Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports
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Пропавшие без вести у берегов полуострова Сомали моряки военно-морских сил (ВМС) США упали в океан при попытке подняться на трап корабля. Об этом сообщила в субботу, 13 января, газета The Washington Post со ссылкой на источники в местной администрации.

Отмечается, что моряки пытались подняться на борт, когда погода была неспокойной. Один из них соскользнул с трапа.

Остается неизвестным, на какое именно судно они поднимались, а также по какой причине делали это в шторм. Личности пропавших остаются нераскрытыми.

Также источник WP рассказал, что судно у берегов Сомали не имело никакого отношения к недавним атакам США по Йемену. Он подчеркнул, что корабль пребывал в Аденском заливе с международной миссией по защите мирных судов от атак находящихся там боевиков.

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Об исчезновении двух моряков сообщалось ранее, 12 января. Тогда в заявлении центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) было сказано, что они пропали без вести при проведении некой операции у побережья. Также в ведомстве объяснили, что дополнительные подробности произошедшего не будут сообщаться до завершения поисковой операции в целях безопасности и из уважения к семьям пропавших.

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