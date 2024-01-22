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Актриса Кейли Спейни назвала неравными отношения Элвиса Пресли и Присциллы

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Фото: Global Look Press/Fred Duval
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Американская актриса Кейли Спейни за роль Присциллы Пресли, скандально известной жены Элвиса, в свои 25 лет получила одну из самых престижных наград в мире — Кубок Вольпи Международного Венецианского кинофестиваля. В российский прокат фильм Софии Копполы официально выходит под названием «Присцилла: Элвис и я». В интервью «Известиям» она рассказала об истинной природе отношений короля рок-н-ролла с женой.

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«Присцилле было 14 лет, когда она встретила Элвиса, а в 16 она уже переехала к нему в Грейсленд. Мне было около 14, когда я бросила школу и стала заниматься актерским делом, и это было более чем серьезно. Мне кажется, именно поэтому я по-настоящему поняла, как играть Присциллу. Она сделала выбор. В каком-то смысле она потеряла детство, и я понимаю это чувство быстрого взросления. Ты жертвуешь детством, чтобы делать то, что хочешь и любишь. Меня это тронуло», — поделилась актриса.

Спейни отметила, что это общечеловеческая история. Люди откликаются на нее, видят в этой истории себя, потому что это про женщину, которая пытается вытащить саму себя из сложных отношений.

«Они (отношения. — Ред.) были неравными, и это очевидно. Но мы очень пытались показать и взлеты, и падения этих отношений. Мы можем понять, почему Присцилла делала этот выбор раз за разом. Конечно, она бы оставалась в этих отношениях настолько долго, насколько могла. Но также мы можем увидеть, почему Элвис был таким очаровательным, любящим мужчиной. Действительно, между ними была любовь. И они даже завели ребенка», — рассказала она.

Актриса также подчеркнула, что сегодня люди часто делят мир на черное и белое: это хорошо, а это плохо, вешают ярлыки. Она указала на то, что ей было интересно играть человека, чей выбор был не так прост.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Кейли Спейни «Известиям»:

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