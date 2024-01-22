Строительство горного курорта Турьев Хутор начнется в 2024 году

Строительство первой канатной дороги нового курорта Турьев Хутор в Сочи начнется в 2024 году рядом с курортом Роза Хутор. Об этом 21 января сообщил генеральный директор девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин на пленарной сессии Дня туризма и спорта на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Мы начинаем новый проект Турьев Хутор, уже в этом году начнется строительство первой канатной дороги. И примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора практически удвоится. Это единая зона катания, увеличенное количество номеров для проживания, рестораны, туристические тропы», — сказал он на пленарной сессии Дня туризма и спорта, который проходит в воскресенье на выставке «Россия» на ВДНХ.

Как отметил Бачин, новый проект находится на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Поэтому необходимо не просто соответствовать всем экологическим нормам, но и давать россиянам «возможность насладиться этой природой». Проект должен позволять передвигаться по определенным маршрутам пешком или на велосипедах.

По словам бизнесмена, также на стадии реализации находится еще и курорт Завидово в Тверской области. Бачин указал, что проект уже работает, но к нему теперь добавится еще порядка четырех отелей и аквацентр.

«Это будет большой круглогодичный курорт не очень далеко от Москвы. И уже буквально следующей весной и летом, в 2025 году, вы сможете его посетить. Завидово входит в проект «Большая Волга» и развивается достаточно успешно только благодаря частно-государственному партнерству. Тому, что у нас есть субсидированная процентная ставка, что мы работаем с Минэкономразвития, с ВЭБ РФ, есть поддержка губернатора Тверской области», — подчеркнул девелопер.

Кроме того, Бачин добавил, что частно-государственное партнерство имеет огромное значение и для еще одного проекта «Васта Дискавери» — парка «Три вулкана» на Камчатке. Строительство курорта начнется летом 2024 года. Будет создано до 2 тыс. гостиничных номеров, горнолыжные склоны, термальные лагуны и другая инфраструктура, которая позволит развиваться как туризму, так и спорту.

Ранее, 7 декабря, аналитики «Мегафона» назвали самые популярные горные курорты России на основе данных мобильного трафика. Активнее всего в этом году россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользовался у путешественников 36−45 лет.