Поехали по наклонной: где в России покататься на лыжах и сноуборде

Самый популярный курорт в России среди горнолыжников в этом сезоне — Красная Поляна, на это направление приходится каждая вторая бронь , сообщили «Известиям» в туристических компаниях. В четыре раза вырос спрос на Шерегеш в Кемеровской области. Отдохнуть там можно дешевле, чем в окрестностях Сочи, но есть нюансы — чтобы добраться до места катания, может понадобиться такси. Какие еще есть варианты «каталок», и как не ошибиться при выборе горных лыж и сноуборда — в материале «Известий».

Курорты загружены

Абсолютным лидером по популярности у туристов-горнолыжников в этом году стал сочинский поселок Красная Поляна, а именно — четыре расположенных в его окрестностях курорта: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром Лаура и Газпром Альпика. Каждая вторая из сделанных туристами броней приходится на это направление, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора «Алеан» и сервисе Bronevik (входит в МТС Travel).

Красная Поляна привлекает горнолыжников развитой инфраструктурой, множеством трасс, а также большим разнообразием размещения — от хостелов и гостевых домов до пятизвездочных отелей. Но за комфорт придется заплатить: номер на двоих стоит в среднем 14,6 тыс. руб. в сутки, отметили в Bronevik.

На втором месте по популярности у туристов — курорт Шерегеш в Кемеровской области, на него приходится 12-15% всех бронирований.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Шерегеш стал «звездой» в этом горнолыжном сезоне: число бронирований выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а на новогодние праздники броней втрое больше , — рассказали в «Алеане».

Остальные курорты за год тоже прибавили в спросе, но не так сильно — в среднем 20%, заметили в обеих компаниях. Поэтому найти свободные номера на праздники может быть трудно — загрузка достигает 90%.

— Но на остальные даты, с 9 января, дефицита номеров пока не ощущается, — сказали в пресс-службе туроператора.

Обычно поездку на горнолыжные курорты россияне бронируют за три месяца, длительность отдыха составляет порядка пяти дней, уточнили в Bronevik.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Где подешевле

По данным Bronevik, размещение на Шерегеше туристам обойдется дешевле, чем в Красной Поляне — в 12 тыс. рублей за сутки для двоих. Но сами путешественники сообщили «Известиям», что найти приличный отель недалеко от горы можно и за 3,5-7 тыс. рублей.

— Гостиниц тут на любой вкус и цвет — от койко-мест или комнат за пару тысяч рублей в сутки до альпийских шале за 20 тыс. и более. Поселиться можно как у склонов, так и в самом поселке. Второе — дешевле, но тогда возникнет большая проблема доехать до гор. С такси в Шерегеше беда, — рассказал турист и опытный лыжник Кирилл.

Зато, по его словам, на этом курорте самый продолжительный сезон катания в стране — с середины ноября чуть ли не до мая.

Всплеск популярности Шерегеша в этом году связан с нехваткой альтернатив, уверен Кирилл.

— А куда еще ехать? Альпы считай закрыты, в Красной Поляне дороже. Вот люди и едут, куда подешевле, — сказал он.

Но по уровню «каталки» ни один курорт в России не может соперничать с Красной Поляной — горы там в два раза выше, а трасс вдвое больше, резюмировал Кирилл.

Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Третье место по популярности у опрошенных «Известиями» компаний заняли горнолыжные курорты Алтая — Белокуриха и Манжерок, а также Архыз в Карачаево-Черкесии . Пользуются спросом Домбай, Кировск в Мурманской области и курорты Башкирии — Абзаково и Банное.

Проживание там обойдется горнолыжникам дешевле, за исключением Архыза, где сутки в среднем стоят столько же, как в Красной Поляне, отметили в Bronevik.

— Зато бюджетно можно разместиться в Домбае и Кировске — примерно за 9 тыс. рублей в сутки на двоих, — сказали в сервисе.

Как выбрать снаряжение

Сэкономить на аренде горнолыжного снаряжения можно, если купить свое. Однако, к выбору лыж и сноуборда нужно отнестись внимательно, экономить на нем не стоит, предупредил автор сноуборд-туров и гид Артем Шемятков.

— Лыжи выбираются по росту, сноуборд — по весу. Оптимальный прогиб сноуборда для обучения катанию — это Сamber. Стоит обратить внимание и на жесткость: новичкам лучше выбрать доску помягче , — отметил он.

Помимо сноуборда или лыж понадобится одежда для катания, ботинки и шлем. И на этих атрибутах экономить не стоит.

— Новички много сидят в снегу и потеют — значит, нужна одежда, которая выводит влагу и быстро сохнет. Лучшим взять куртку и штаны с хорошей мембраной, показатели водонепроницаемости и воздухопроницаемости которых на уровне 15000 мм, — посоветовал гид.

Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Шлем лучше тоже купить свой, а не брать в прокате, где выбор ограничен, продолжил он.

— Всегда ставьте в приоритет вашу безопасность на склоне. Шлем должен идеально подходить форме именно вашей головы, чтобы обеспечить защиту, — сказал Артем Шемятков.

Важно и правильно подобрать маску, добавили эксперты МТС Travel.

— Стоит подумать над цветом линзы — они различаются в зависимости от погодных условий. В горы лучше выбрать зеркальную линзу с поляризацией, чтобы не слепило яркое солнце. А если планируете кататься в Подмосковье, то оптимально подойдет оранжевая или желтая линза с небольшой степенью солнцезащиты, чтобы глазам не было слишком темно, — сказали там.

Наилучшим вариантом будет маска со сменными линзами для разных условий катания, резюмировали в туристическом сервисе.