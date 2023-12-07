Названы самые популярные горные курорты России на основе данных мобильного трафика

На российских горных курортах зафиксирован рост мобильного трафика на четверть, заявили аналитики «Мегафона».

На основе собранных обезличенных данных абонентов эксперты пришли к выводу, что активнее всего в этом году россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользовался у путешественников 36−45 лет.

«Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии», — рассказали в «Мегафоне».

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей Новосибирской области и Югры.

Замкнула тройку лидеров Роза Хутор, мобильный трафик здесь вырос на 13%.

Также в топ-5 вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи выходили в сеть на 24% и 31% чаще.

На фоне возрастающего объема трафика специалисты провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны достигла 157 Мбит⁄с, а в низовье —280 Мбит⁄с. Новое телеком оборудование в этом году установили и на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области и в популярном у любителей трекинга урочище Джилы Су — на отметке 3 800 метров над уровнем моря. Это самая высокостоящая базовая станция «Мегафона».