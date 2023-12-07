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Названы самые популярные горные курорты России на основе данных мобильного трафика

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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На российских горных курортах зафиксирован рост мобильного трафика на четверть, заявили аналитики «Мегафона».

На основе собранных обезличенных данных абонентов эксперты пришли к выводу, что активнее всего в этом году россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользовался у путешественников 36−45 лет.

«Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии», — рассказали в «Мегафоне».

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей Новосибирской области и Югры.

Замкнула тройку лидеров Роза Хутор, мобильный трафик здесь вырос на 13%.

Также в топ-5 вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи выходили в сеть на 24% и 31% чаще.

На фоне возрастающего объема трафика специалисты провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны достигла 157 Мбит⁄с, а в низовье —280 Мбит⁄с. Новое телеком оборудование в этом году установили и на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области и в популярном у любителей трекинга урочище Джилы Су — на отметке 3 800 метров над уровнем моря. Это самая высокостоящая базовая станция «Мегафона».

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