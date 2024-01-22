Более 100 предприятий и 200 тыс. специалистов будут строить РОС
Создание новой российской орбитальной станции (РОС) — это системный проект, который «тянет» за собой другие программы и подпрограммы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников. По его словам, такой масштабный проект в российской космонавтике реализуется впервые за последние 30 лет.
«В целом в создании станции будут задействованы не менее 100 отечественных предприятий и порядка 200 тыс. высококвалифицированных специалистов», — заявил разработчик космической техники.
В настоящее время завершена разработка эскизного проекта станции. В соответствии с планом первый модуль РОС будет выведен на орбиту в 2027 году, а спустя пять лет завершится строительство станции в базовой конфигурации из шести основных модулей.
Подробнее читайте в интервью Владимира Кожевникова «Известиям»:
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