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Два человека погибли в результате ДТП в Дербентском районе в Дагестане

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Фото: МВД по Республике Дагестан
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В Дербентском районе Республики Дагестан два человека погибли в результате ДТП. Об этом в понедельник, 22 января, сообщило МВД по региону в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пассажир Lada Priora, 44-летний житель Дербентского района, скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, столкновение автомобиля Lada Priora с «газелью» произошло примерно в 14:30 мск на 906-м километре федеральной трассы «Кавказ». После этого «газель» опрокинулась и сбила пешехода, 68-летнюю жительницу Дербентского района, которая стояла в тот момент на обочине дороги.

В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее, 21 января, на Перовском шоссе в Москве машина врезалась в столб и затем сбила человека. Как сообщил источник «Известий», пешеход погиб, еще два человека из автомобиля пострадали, их деблокировали.

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