Два человека погибли в результате ДТП в Дербентском районе в Дагестане
В Дербентском районе Республики Дагестан два человека погибли в результате ДТП. Об этом в понедельник, 22 января, сообщило МВД по региону в своем Telegram-канале.
«В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пассажир Lada Priora, 44-летний житель Дербентского района, скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, столкновение автомобиля Lada Priora с «газелью» произошло примерно в 14:30 мск на 906-м километре федеральной трассы «Кавказ». После этого «газель» опрокинулась и сбила пешехода, 68-летнюю жительницу Дербентского района, которая стояла в тот момент на обочине дороги.
В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее, 21 января, на Перовском шоссе в Москве машина врезалась в столб и затем сбила человека. Как сообщил источник «Известий», пешеход погиб, еще два человека из автомобиля пострадали, их деблокировали.