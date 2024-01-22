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В РФ начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Роскачество подготовило проект ГОСТа, который в перспективе позволит проводить в РФ психолого-педагогическую экспертизу. В документе авторы раскрывают критерии классификации игр, игрушек и игровых сооружений. Таким образом продукцию можно будет определять как безопасную для психики детей, а также маркировать ее по возрасту в зависимости от типа товара.

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Роскачество выделило признаки игрушек, способных причинить вред здоровью и развитию малышей, всего их 13. Среди них продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющим угрозу их жизни или здоровью, а также та, которая может вызвать желание употребить наркотические вещества. Плюс игрушки, оправдывающие допустимость насилия, либо содержащие изображения сексуального насилия, а также изготовленные иностранным агентом.

В продажу не должны попадать те игрушки, которые изображают жестокость, насилие, вызывают страх и ужас, представляют половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержат бранные слова.

Далее автор стандарта определил признаки безопасной для детей продукции в зависимости от возраста ребенка. В этой части ГОСТа есть четыре ориентира: игрушки, которые направлены на детей до шести лет, достигших этого возраста, а также 12 и 16 лет.

В целом игрушки для всех возрастов не должны побуждать к антиобщественным действиям, побуждать интерес к сексу, а также не вызывать ужаса и паники и придерживаться концепции торжества добра над злом.

Сейчас на рынке отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка, пояснили «Известиям» в Роскачестве. Поэтому недобросовестные производители могут выходить на рынок с несоответствующими духовному и нравственному воспитанию будущего поколения товарами, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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