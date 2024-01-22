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Космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Традиция космического туризма на новой Российской орбитальной станции (РОС) будет продолжена. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников. По его словам, Россия положила начало этому виду деятельности и имеет хорошие наработки.

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«Система обеспечения жизнедеятельности самой станции рассчитана на шесть человек, тогда как ее экипаж состоит из трех космонавтов. Получается, остается три свободных места. Также на четырехместном пилотируемом транспортном корабле предусмотрено два места для пассажиров», — объяснил главный конструктор.

Он отметил, что в будущем на РОС можно оборудовать дополнительные модули гостиничного типа. В том числе — оснастить их панорамными иллюминаторами. Однако, эти планы можно реализовать только после завершения основного этапа строительств станции в 2032 году.

Также Владимир Кожевников подчеркнул, что выход туристов в открытый космос — это отдаленная перспектива, поскольку подготовка к внекорабельной деятельности — это длительная индивидуальная последовательность. А сам выход — сложная и рискованная процедура.

Подробнее читайте в интервью Владимира Кожевникова «Известиям»:

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