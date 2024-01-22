Стало известно о намерении Рыболовлева продать футбольный клуб «Монако»
Российский предприниматель и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев собирается продать футбольный клуб. Об этом 21 января написал портал Foot Mercato (FM) со ссылкой на источники.
Отмечается, что бизнесмен поручил заняться этим вопросом американскому инвестиционному банку Raine Group, который ранее занимался продажей английского клуба «Манчестер Юнайтед».
Рыболовлев приобрел 66,67% акций «Монако» в 2011 году, когда клуб играл во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году футбольный клуб впервые за 17 лет стал чемпионом страны.
Ранее, 24 декабря, «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу.