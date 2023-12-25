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«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
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«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу

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Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo
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Английский футбольный клуб (ФК) «Манчестер Юнайтед» 24 декабря объявил о продаже 25% акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу.

71-летний миллиардер приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед» класса A и 25% акций класса B. Также он дополнительно выделил $300 млн на будущие инвестиции.

Отмечается, что в рамках сделки INEOS приняла просьбу совета директоров о делегировании ответственности за управление футбольной деятельностью клуба. Это значит, что теперь компания будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».

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Ранее, 13 июня, телеканал CNBC сообщал, что «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Отмечается, что заявка катарского инвестора на покупку клуба оказалась выгоднее, чем предложение от английского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

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