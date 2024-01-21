Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс
Четыре человека погибли при стрельбе в американском населенном пункте Тинли-Парк (штат Иллинойс). Об этом 21 января сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные местных властей.
Отмечается, что стрельба произошла на почве бытового конфликта, однако точные причины не выяснены. К настоящему моменту подозреваемый задержан полицией.
Как указал телеканал, правоохранители начали расследование по факту стрельбы.
Ранее, 20 января, телеканал CBS News сообщил, что в американском Балтиморе три человека погибли в результате стрельбы, еще один пострадал, он доставлен в больницу. По предварительным данным, стрельба сначала вспыхнула внутри одного из предприятий, находящихся в этом районе, а затем насилие вылилось за его пределы.